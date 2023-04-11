Холанн установил голевой рекорд всех времён среди представителей АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поразил ворота мюнхенской «Баварии».

Норвежец отличился на 77-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, установив на табло счёт 3:0 в пользу «горожан». Этот гол стал для Холанна уже 45-м в текущем сезоне во всех турнирах, что, как отмечает Opta, является рекордом всех времён среди игроков, представляющих Английскую премьер-лигу.

Эрлинг Холанн является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов – 11 голов. Он же возглавляет и список лучших снайперов чемпионата Англии с 30 точными ударами. Ещё четыре гола 22-летний игрок провёл в Кубке Англии и Кубке лиги.