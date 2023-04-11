Сане назвал своё лучшее воспоминание в «Манчестер Сити»

Вингер «Баварии» Лерой Сане вспомнил о своём опыте игры за «Манчестер Сити». Немец защищал цвета команды Хосепа Гвардиолы с 2016 по 2020 год и успел выиграть два чемпионских титула Английской премьер-лиги.

«Моё лучшее воспоминание в «Манчестер Сити»? Когда мы выиграли Английскую премьер-лигу в 2018 году. Это был особенный момент, ведь я выиграл свой первый трофей в профессиональном футболе. Мы установили рекорд чемпионата, финишировав со 100 очками. У нас был огромный голод и воля к победе», – заявил Сане в интервью журналисту Керри Хау.

Сегодня «Бавария» Сане сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч стартует в 22:00 по московскому времени на «Этихад Стэдиум».