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Лига чемпионов

Баллак: «Баварию» боятся все»

11 Апреля 2023 • 02:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
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Через 18 ч. 6 мин.

Знаменитый немецкий экс-футболист Михаэль Баллак поделился мыслями о противостоянии «Баварии» и «Манчестер Сити».

Во вторник команды проведут первую встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок состоится на поле «горожан».

«Бавария» – это «Бавария», её боятся во всей Европе, во всём мире, никто не хочет играть с таким соперником, о каком бы турнире ни шла речь. У «Баварии» есть особый менталитет победителей и огромный опыт. Но «Манчестер Сити» – очень серьёзный соперник, ставший совершеннее после прихода Холанна. Гвардиола обладает всеми качествами топ-тренера», – приводит издание TMW слова Баллака.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Михаэль Баллак
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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