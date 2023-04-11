Баллак: «Баварию» боятся все»

Знаменитый немецкий экс-футболист Михаэль Баллак поделился мыслями о противостоянии «Баварии» и «Манчестер Сити».

Во вторник команды проведут первую встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок состоится на поле «горожан».

«Бавария» – это «Бавария», её боятся во всей Европе, во всём мире, никто не хочет играть с таким соперником, о каком бы турнире ни шла речь. У «Баварии» есть особый менталитет победителей и огромный опыт. Но «Манчестер Сити» – очень серьёзный соперник, ставший совершеннее после прихода Холанна. Гвардиола обладает всеми качествами топ-тренера», – приводит издание TMW слова Баллака.