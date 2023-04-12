Стоунс: «Я учусь»

Номинальный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс опробовал себя в полузащите, эксперимент прошел удачно, его команда выиграла у «Бвварии» с крупным счетом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира всей футбольной Европы. Стоунс прокомментировал свой новый опыт.

- Для меня это большой поворотный момент в смысле позиционирования на поле. Я учусь. Я пытаюсь больше выражаться, получая мяч. Если бы тренер не верил в то, что я так могу, то не позволял бы мне. Игра прошла очень комфортно, - заверил Стоунс, слова которого цитирует BT Sport.