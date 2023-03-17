Бывший игрок российской сборной высказался об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов

Сегодня состоялась жеребьёвка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов, и российский футболист Максим Деменко, в прошлом проведший пару игрок за российскую сборную, поделился своим мнением об ее итогах, обозначив самую интересную пару. Это, на его взгляд, поединок бывшего и нынешнего клуба Хосепа Гвардиолы - мюнхенской «Баварии» и английского «Манчестер Сити».

- Самая интересная пара – это «Манчестер Сити» и «Бавария». Но и «Реал» все равно интересен, как бы там ни было. Если брать из всех пар, то это однозначно «Манчестер Сити» — «Бавария». Тяжело сказать, в какой футбол они будут играть, что «Манчестер Сити» играет потрясающе, что «Бавария», - цитирует Деменко Газета.Ru.

Стоит заметить, что «Бавария» за последние десять лет дважды брала Лигу чемпионов, «Манчестер Сити» несколько раз выходил в полуфинал, однажды сыграл в финале, но так и не выигрывал самый престижный турнир клубного европейского футбола.