Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль и Депай рискуют пропустить мадридское дерби

20 Февраля 2023 • 23:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Игроки основы мадридского «Атлетико» - Мемфис Депай и Родриго де Пауль – рискуют пропустить гостевое дерби с мадридским «Реалом» на Сантьяго Бернабеу по причине здоровья, пишет AS.

Так, у де Пауля появился дискомфорт ещё в прошлом матче «Атлетико» против «Атлетика» из Бильбао, он был вынужден покинуть поле во втором тайме. Состояние Депая, который покинул поле во втором тайме той встречи, также находится под вопросом.

Мадридское дерби состоится 25 февраля в рамках 23 тура Ла Лиги. «Сливочные» занимают второе место в чемпионате Испании, набрав 51 очко. «Атлетико» занимает четвёртое место – 41 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Мемфис Депай Родриго де Пауль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
86 мин
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
0
0
3.00 2.90 2.75
Видео
Все матчи
Новости
20 Февраля
23:27 · Испания. Ла Лига
Де Пауль и Депай рискуют пропустить мадридское дерби
23:20 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Хочу получить новый контракт за поступки, а не за своё имя»
21:03 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нашёл альтернативу Гвардиолу в АПЛ слухи
20:26 · Испания. Ла Лига
​«Эспаньол» выступил с заявлением о расследовании в отношении «Барселоны»
19:16 · Италия. Серия А
​«Ювентусу» интересен Браим Диас
19:12 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы
18:52 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» готова заплатить 90 млн евро за Родри 2
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»
17:07 · Испания. Ла Лига
​Фати высказался о своём будущем
16:54 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» сделала заявление на фоне скандала с «Барселоной»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «У «Реала» есть чему поучиться»
15:43 · Испания. Ла Лига
​Торрес совершил 10 обводок – лучший результат для испанцев в «Барселоне» со времён Иньесты
15:27 · Италия. Серия А
«Реал» пристально следит за Влаховичем
15:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» потерял оптимизм в сделке по Беллингему
14:46 · Италия. Серия А
​Ди Марию может соблазнить вариант с «Барселоной» слухи
Все новости
Рекомендуем