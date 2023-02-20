Де Пауль и Депай рискуют пропустить мадридское дерби

Игроки основы мадридского «Атлетико» - Мемфис Депай и Родриго де Пауль – рискуют пропустить гостевое дерби с мадридским «Реалом» на Сантьяго Бернабеу по причине здоровья, пишет AS.

Так, у де Пауля появился дискомфорт ещё в прошлом матче «Атлетико» против «Атлетика» из Бильбао, он был вынужден покинуть поле во втором тайме. Состояние Депая, который покинул поле во втором тайме той встречи, также находится под вопросом.

Мадридское дерби состоится 25 февраля в рамках 23 тура Ла Лиги. «Сливочные» занимают второе место в чемпионате Испании, набрав 51 очко. «Атлетико» занимает четвёртое место – 41 очко.