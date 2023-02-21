Анчелотти: «Думаю, Модрич доказал, что заслуживает новый контракт»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник Лука Модрич уже заслужил новый контракт с «королевским клубом». Напомним, действующее соглашение хорвата истекает в конце нынешнего сезона.

«Думаю, Модрич доказал, что заслуживает новый контракт. Он действительно является потрясающим футболистом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Ранее Модрич заявил, что до сих пор не начинал переговоров с «Реалом» по поводу продления контракта. Тем не менее, хорват отметил, что год назад к этому времени клуб тоже не выходил с ним на связь, чтобы продлить сотрудничество.