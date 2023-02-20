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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Хочу получить новый контракт за поступки, а не за своё имя»

20 Февраля 2023 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Один из лучших полузащитников мира Лука Модрич рассказал, ведёт ли он переговоры с мадридским «Реалом» о новом контракте. Напомним, что соглашение хорватского ветерана со «сливочными» действует до конца текущего сезона.

«Я еще не разговаривал с клубом. Конечно, я хочу остаться в клубе, но потому, что я этого заслуживаю, а не потому, что я Модрич. Что бы ни случилось с моим будущим, моя любовь к «Реалу» никогда не изменится. Это клуб моей жизни», - цитирует Модрича Фабрицио Романо.

Напомним, что уже в сентябре Модричу будет 38 лет. Хорват выступает за мадридский клуб с августа 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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