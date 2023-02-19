Анчелотти — о победе над «Осасуной»: «Важно было выиграть, мы покидаем стадион счастливыми»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Итальянский специалист отметил сплочённость своей команды, благодаря которой ей удалось достичь столь значимой для себя победы.

«Получилась цельная игра, важно было выиграть её, чтобы остаться в борьбе за чемпионство, так что мы покидаем стадион счастливыми», — заявил Анчелотти после игры.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко в 22 проведённых матчах. От лидирующей «Барселоны» «сливочные» отстают на пять баллов, при этом каталонцы имеют одну игру в запасе.