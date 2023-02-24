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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело назвал игроков, которые больше всего удивили его в «Реале»

24 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о трёх футболистах, которые больше всего впечатлили его во время выступлений за «королевский клуб».

«Мне повезло выступать за «Реал» и встретить лучших футболистов планеты. Кто меня удивил больше всего? Я бы назвал троих: Луку Модрича, Тони Крооса и Родриго», – цитирует бразильца Marca.

Напомним, на днях Марсело разорвал контракт с «Олимпиакосом» и стал свободным агентом. Игрок вернулся на тренировочную базу мадридского «Реала», чтобы получить помощь от местных докторов в восстановлении после травмы.

Марсело покинул «Реал» в конце прошлого сезона, когда у игрока закончился контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Родриго Лука Модрич Тони Кроос
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