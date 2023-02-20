«Реал» потерял оптимизм в сделке по Беллингему

Мадридский «Реал» теряет веру в трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, в «королевском клубе» уже испытывают пессимизм в сделке по 19-летнему англичанину.

Напомним, «Реал» ранее не хотел переплачивать за Беллингема и надеялся, что «Боруссия» отпустит игрока на «Сантьяго Бернабеу» подешевле, если Джуд настоит на трансфере. Тем не менее, учитывая ценник, который колеблется от 100 до 150 миллионов евро, шансы «Реала» смотрятся не такими высокими. Тем более у того е же «Ливерпуля» есть деньги на трансфер.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема по четыре гола и результативные передачи в чемпионате Германии.