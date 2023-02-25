Анчелотти: «Сейчас бороться за титул станет ещё сложнее»

В центральном матче двадцать третьего тура испанского чемпионата мадридский «Реал» не сумел переиграть земляков из «Атлетико». Теперь у «Барселоны», которая и так лидирует с большим преимуществом в чемпионате, появляется шанс еще больше увеличить отрыв. Тем не менее, Карло Анчелотти, наставник «Реала», отказывается складывать оружие - он считает, что бороться за титул нужно до того, как еще будут оставаться математические шансы.

- Это очень тяжелый чемпионат, выиграть его тяжело. После этого матча выиграть его будет еще сложнее, но мы должны бороться до конца, - заявил Анчелотти сразу после матча.