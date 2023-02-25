Анчелотти: «Гол Альваро - это хорошо для него»

В центральном матче двадцать третьего тура испанского чемпионата мадридский «Реал» не сумел переиграть земляков из «Атлетико». «Сливочные» получили численное преимущество во втором тайме, но после этого им забили, и пришлось отыгрываться.

Это сделал после подачи с углового Альваро Родригес, только-только вышедший на замену. Он забил свой первый гол за мадридский клуб и его успех прокомментировал наставник мадридского клуба Карло Анчелотти.

- Альваро вышел на поле и забил, это очень хорошо для него, ведь это первый его гол на «Бернабеу», - заявил итальянский специалист сразу после матча.