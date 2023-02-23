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«Боруссия» Дортмунд требует 150 миллионов евро за Беллингема, «Реал» не готов платить такие деньги

23 Февраля 2023 • 12:11 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
1 4.00 X 4.30 2 1.75
25.02 17:30

Мадридский «Реал» не готов удовлетворить требования дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «шмели» требуют 150 миллионов евро за своего 19-летнего хавбека.

«Реал» провёл позитивные переговоры с окружением Беллингема, но в руководстве «королевского клуба» твёрдо решили, что не намерены платить за футболиста большие деньги.

Если за Беллингема кто-то заплатит 150 миллионов евро, англичанин станет третьим самым дорогим футболистом в истории после Неймара и Килиана Мбаппе, которые перешли в «ПСЖ» летом 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ХОФФЕНХАЙМ БОРУССИЯ Д
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