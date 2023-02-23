«Боруссия» Дортмунд требует 150 миллионов евро за Беллингема, «Реал» не готов платить такие деньги

Мадридский «Реал» не готов удовлетворить требования дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «шмели» требуют 150 миллионов евро за своего 19-летнего хавбека.

«Реал» провёл позитивные переговоры с окружением Беллингема, но в руководстве «королевского клуба» твёрдо решили, что не намерены платить за футболиста большие деньги.

Если за Беллингема кто-то заплатит 150 миллионов евро, англичанин станет третьим самым дорогим футболистом в истории после Неймара и Килиана Мбаппе, которые перешли в «ПСЖ» летом 2017 года.