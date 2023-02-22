«Реал» планирует усилиться нападающим из Серии А

Форвард «Аталанты» Расмус Хёйлунн может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Сливочные» продолжают поиски будущей замены возрастному Кариму Бензема, рассматривая как готовых суперзвёзд, так и перспективных молодых игроков. Как сообщает Repubblica, в сферу интересов «Реала» попал 20-летний Расмус Хёйлунн, игру которого уже изучают скауты мадридцев. Официальные переговоры могут стартовать по окончании сезона.

Расмус Хёйлунн отметился шестью голами и двумя ассистами в 19 поединках нынешнего розыгрыша Серии А. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.