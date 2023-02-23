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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» летом в первую очередь хочет купить нового нападающего

23 Февраля 2023 • 12:40 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Мадридский «Реал» на грядущее лето запланировал трансфер нового форварда. По информации от журналиста Марио Кортеханы, усиление именно на эту позицию будет приоритетным для «королевского клуба» в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Реал» не прочь заполучить форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, который пока сомневается в своём будущем в Турине. Летом «старая синьора» вполне может отпустить серба, за которого год назад заплатила 82 миллиона евро.

Отмечается, что «Реал» был бы рад купить нападающего, который также смог бы закрыть позицию на правом фланге атаки. К слову, контракт основного форварда «королевского клуба» Карима Бензема подходит к концу в июле этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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andi
23 Февраля 2023 в 13:17
Толко не Влаховича.
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