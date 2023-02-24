Анчелотти: «Я восхищаюсь Симеоне, ему нечему учиться у меня»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике «Атлетико» Диего Симеоне.

«Сливочные» примут на своём поле «матрасников» в рамках Ла Лиги. Встреча состоится в субботу.

«Я бы хотел получше узнать Симеоне. Думаю, ему нечему у меня учиться, но мы оба любим футбол, и мы оба извлекли бы пользу из нашего общения. Я никогда не видел, как он работает, и хотел бы узнать, как проходит его профессиональная повседневность – например, мне было бы интересно узнать, как он готовится к завтрашней игре. Мы можем обсудить с ним эти вопросы после матча.

Диего – выдающаяся личность. Он добился огромных успехов с «Атлетико» и сделал свою команду узнаваемой», – заявил на пресс-конференции Анчелотти.