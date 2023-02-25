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Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» выкупит Фелиша»

25 Февраля 2023 • 00:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 19 ч. 13 мин.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес восхищён игрой нападающего Жоау Фелиша.

Оба футболиста пополнили ряды «синих» в январе, однако аргентинец был подписан из «Бенфики» на постоянной основе, а португалец – на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Фелиш – отличный игрок, просто фантастический, не так ли? Он обладает впечатляющим набором качеств, что делает его ключевой фигурой для нашей команды. Надеюсь, летом «Челси» сделает всё возможное, чтобы он остался здесь», – приводит журналист Том Родди слова Энцо Фернандеса.

Контракт Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Энцо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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