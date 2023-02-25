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Агент Тюрама предложил услуги клиента четырём топ-клубам

25 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.92 X 3.40 2 4.75
Через 7 ч. 16 мин.

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам в конце сезона станет свободным агентом. В связи с этим агент футболиста активно занимается поиском нового клуба для своего клиента.

По информации от Mundo Deportivo, агент предложил услуги Тюрама четырём топ-клубам. Речь идёт о мадридском «Атлетико», каталонской «Барселоне», лондонском «Челси» и «ПСЖ».

Тюрам в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 11 голами и 3 результативными передачами – это в три раза больше, чем за весь прошлый сезон. 25-летним Маркусом ранее также интересовалась мюнхенская «Бавария», которая находится в поисках «девятки».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Барселона Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Маркус Тюрам
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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