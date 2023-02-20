Бензема сомневается, что у него есть будущее в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сомневается, что у него есть будущее на «Сантьяго Бернабеу». По информации от Relevo, футболист ещё не продлил контракт с «королевским клубом», как сообщалось ранее.

Напомним, у Бензема остаётся чуть больше трёх месяцев по контракту с «Реалом». Ранее ходили слухи, что соглашение француза уже было продлено до конца следующего сезона, но эта информация пока не подтверждена.

Бензема в нынешнем сезоне очень часто страдает из-за различных травм. На счету француза 11 голов в этом розыгрыше чемпионата Испании, но из-за повреждений он пропустил 12 матчей во всех турнирах.