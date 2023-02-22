Каррагер: В следующем сезоне Кварацхелия может оказаться в «Реале»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Каррагер заявил CBS Sports, что считает Кварацхелию самым интересным игроком в Европе на текущий момент. По мнению эксперта, в следующем сезоне 22-летний грузинский футболист может перебраться в мадридский «Реал».

В этом сезоне Кварацхелия принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и записал в свой актив 15 результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.