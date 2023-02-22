«Атлетико» продлил контракт с Витселем

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель останётся игроком «матрасников».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, бельгийский хавбек продлил контракт с топ-клубом испанской Ла Лиги до 2024 года после активации опции продления соглашения. Для этого Акселю нужно было сыграть более 45 минут хотя бы в 25 играх нынешнего сезона во всех соревнованиях.

Напомним, что к «Атлетико» Витсель присоединился летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». На его счету 28 матчей в футболке «матрасников», в которых бельгиец отметился одним ассистом.