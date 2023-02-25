Начо проводит 200-й матч за «Реал» в Ла Лиге

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес в 200-й раз вышел на поле в составе команды в рамках Ла Лиги.

Юбилейным для 33-летнего игрока стал поединок против мадридского «Атлетико», проходящий сейчас. Наибольшее количество игр Начо провёл под руководством Зинедина Зидана (99), ещё 68 – при Карло Анчелотти, 11 – при Жозе Моуринью, 8 – при Рафаэле Бенитесе и ещё по 7 – при Хулене Лопетеги и Сантьяго Солари.

Начо Фернандес защищает цвета «сливочных» на протяжении всей профессиональной карьеры. Ряды первой команды он пополнил в 2012 году. В общей сложности в его активе более трёхсот поединков в составе мадридцев во всех турнирах.