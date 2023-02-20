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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема хочет, чтобы Анчелотти остался в «Реале»

20 Февраля 2023 • 10:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема хочет, чтобы нынешний наставник команды Карло Анчелотти остался на своём посту и в следующем сезоне. Напомним, ранее появились слухи, согласно которым итальянского специалиста могут уволить в случае неудовлетворительных результатов.

Возможно, от будущего Анчелотти будет зависеть желание Бензема продлить контракт с «королевским клубом». Так как у француза прекрасные отношения с Карло, он не хочет, чтобы наставник потерял работу.

У самого Бензема контракт с «Реалом» истекает в конце сезона, тогда как у Анчелотти действует соглашение до лета 2024 года. В октябре Бензема получил «Золотой мяч» благодаря выступлениям в прошлом сезоне под руководством Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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