Бензема хочет, чтобы Анчелотти остался в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема хочет, чтобы нынешний наставник команды Карло Анчелотти остался на своём посту и в следующем сезоне. Напомним, ранее появились слухи, согласно которым итальянского специалиста могут уволить в случае неудовлетворительных результатов.

Возможно, от будущего Анчелотти будет зависеть желание Бензема продлить контракт с «королевским клубом». Так как у француза прекрасные отношения с Карло, он не хочет, чтобы наставник потерял работу.

У самого Бензема контракт с «Реалом» истекает в конце сезона, тогда как у Анчелотти действует соглашение до лета 2024 года. В октябре Бензема получил «Золотой мяч» благодаря выступлениям в прошлом сезоне под руководством Анчелотти.