«Реал» пристально следит за Влаховичем

Мадридский «Реал» очень пристально наблюдает за нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем. По информации от Diario AS, кандидатура серба активно обсуждается в руководстве «королевского клуба».

Напомним, в конце сезона «Реал» может потерять своего главного бомбардира – Карима Бензема, у которого заканчивается контракт. С будущим француза ещё ничего не решено, но держа в уме его потенциальный уход, «Реал» очень пристально присматривается к Влаховичу.

В нынешнем сезоне Влахович отметился 8 голами и 2 результативными передачами в итальянской Серии А. «Ювентус» год назад заплатил «Фиорентине» за его трансфер 81,60 миллионов евро.