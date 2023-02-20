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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» пристально следит за Влаховичем

20 Февраля 2023 • 15:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Мадридский «Реал» очень пристально наблюдает за нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем. По информации от Diario AS, кандидатура серба активно обсуждается в руководстве «королевского клуба».

Напомним, в конце сезона «Реал» может потерять своего главного бомбардира – Карима Бензема, у которого заканчивается контракт. С будущим француза ещё ничего не решено, но держа в уме его потенциальный уход, «Реал» очень пристально присматривается к Влаховичу.

В нынешнем сезоне Влахович отметился 8 голами и 2 результативными передачами в итальянской Серии А. «Ювентус» год назад заплатил «Фиорентине» за его трансфер 81,60 миллионов евро.

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Реал Мадрид Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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