Защитник «Атлетико» Савич высказался о судействе в матче с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич не в восторге от работы судей в поединке с «Реалом» (1:1).

Решение арбитра удалить Анхеля Корреа на 64-й минуте встречи стало самым обсуждаемым эпизодом прошедшего мадридского дерби.

«Я не знаю, с чем это связано, но это происходит постоянно, – высказывается Савич, цитируемый испанскими СМИ. – Мы хотим, чтобы футбол был максимально честным и справедливым. Надеюсь, однажды всё будет именно так», – сказал центрбек «матрасников» после завершения ничейной встречи.

Напомним, что «Атлетико» доигрывал в меньшинстве и первый матч против «Реала» (1:2) в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.