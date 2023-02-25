​«Реал» объявил состав на дерби с «Атлетико»

В субботу вечером вся футбольная Испания будет следить за мадридским дерби между «Реалом» и «Атлетико». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Себальос, Кроос, Асенсио, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на восемь очков.