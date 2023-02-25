Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провёл свой 425-й матч у руля «матрасников» в Ла Лиге.

Ранее сообщалось о клубном рекорде (612 матчей во всех турнирах), который аргентинец повторил в сегодняшнем мадридском дерби. Как сообщает Opta, специалисту также покорилось ещё одно достижение: он стал рекордсменом Ла Лиги всех времён по количеству встреч во главе одной команды, превзойдя достижение Мигеля Муньоса, проведшего 424 матча у руля мадридского «Реала».

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.