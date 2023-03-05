78 процентов мадридцев считают, что Корреа не заслуживал красную карточку в матче «Атлетико» с «Реалом»

Главным событием прошлой недели в испанском футболе стало мадридское дерби - оставшийся в меньшинстве «Атлетико» сумел, тем не менее, сыграть вничью с «Реалом». А вдесятером команда осталась после скандального удаления Анхеля Корреа, который в игровом эпизоде слегка толкнул локтем гигантского Антонио Рюдигера, картинно завалившегося на газон.

Испанский портал Eldesmarque.es провел голосование среди своих читателей, спросив их о том, считают ли они справедливой красную карточку для аргентинского игрока. И результаты оказались очень красноречивыми - 78 процентов опрошенных ответили отрицательно, сочтя, что нарушение не тянуло на красную карточку.