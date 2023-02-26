Анчелотти: «Альваро Родригес будет игроком основного состава в следующем сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах Альваро Родригеса.

18-летний нападающий поразил ворота «Атлетико» в сегодняшнем мадридском дерби, принеся «сливочным» ничью. Уругваец забил свой дебютный гол за первую команду, отличившись спустя всего восемь минут после выхода на замену.

«Альваро Родригес будет игроком основного состава в следующем сезоне, – заявил Анчелотти после матча. – У нас нет другого футболиста подобного плана, он нужен в первой команде. Я поговорю с Раулем [тренером дубля] о нём. В этом сезоне он будет играть и за нас, и за «Кастилью», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо итальянского наставника.