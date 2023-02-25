Хави высказался о матче «Реала» против «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о мадридском дерби.

«Реал» – главный преследователь «сине-гранатовых» в турнирной таблице. В случае осечки команды Карло Анчелотти в поединке с «матрасниками» отставание от каталонцев, на данный момент составляющее восемь очков, может увеличиться, и вот что об этом думает Хави: «Мадридское дерби? Это никак не зависит от нас. Мы полностью сосредоточены на своём матче против «Альмерии». Мы будем в пути во время встречи «Реала» и «Атлетико», и мы, конечно, последим за ходом игры», – заявил на пресс-конференции рулевой «Барселоны».