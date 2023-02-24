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Фелиш: «За 3 года в «Атлетико» обо мне не сочинили ни одной кричалки, в «Челси» это произошло сразу»

24 Февраля 2023 • 15:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш намекнул на то, что новая команда ему нравится больше, чем мадридский «Атлетико». Напомним, «матрасники» до сих пор владеют правами на футболиста. За «Челси» игрок выступает на правах аренды без права выкупа.

«За 3 с половиной года в «Атлетико» обо мне не сочинили ни одной кричалки, в «Челси» это произошло сразу. Я услышал её в первом же матче. В конце концов, это нормально. Фанаты «Атлетико» часто пели кричалки, которые заряжали всех игроков», – цитирует нападающего Eleven Portugal.

Фелиш успел забить свой дебютный гол за «Челси». Этот мяч пока остаётся единственным для «синих» в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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