Алаба пропустит месяц из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба выбыл из строя на целый месяц – об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Серхи Валентин.

Напомним, в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Алаба получил травму, из-за которой покинул поле в первом тайме. Давид успел провести всего два матча после восстановления от предыдущего повреждения, после чего вновь выбыл из строя.

Другой игрок, способный сыграть на левом фланге обороны в лице Ферлана Менди в данный момент тоже залечивает травму. На этой позиции, скорее всего, теперь вынужденно будет действовать Эдуардо Камавинга.