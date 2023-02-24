Фелиш: «Моя позиция в «Челси» отличается от той, что была в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш заявил, что команде Грэма Поттера получает больше свободы, чем в мадридском «Атлетико». Напомним, португалец выступает за «синих» на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста до сих пор принадлежат «Атлетико».

«Моя позиция в «Челси» отличается от той, что была в «Атлетико». В Мадриде мы играли в другом стиле. Сейчас у меня есть больше свободы для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Мне дают возможность находиться на своём лучшем уровне, чтобы помочь команде», – заявил Фелиш в интервью Eleven Portugal.

Фелиш в четырёх матчах за «Челси» во всех турнирах отметился одним голом и красной карточкой.