Куртуа: «Всегда буду желать для «Атлетико» только наилучшего»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своём отношении к «Атлетико», за который выступал с 2011 по 2014 год на правах аренды. Напомним, в тот период бельгиец принадлежал лондонскому «Челси».

«Я провёл три сезона в составе «Атлетико», эти годы были очень важными в моей карьере, но сейчас я нахожусь в лучшей команде планеты. Я всегда буду желать «Атлетико» только наилучшего», – заявил Куртуа в интервью Diario AS.

Ранее ходили слухи, что руководство «Атлетико» пригрозило Куртуа убрать его звезду из аллеи славы, если бельгиец не извинится за своё поведение в матчах против бывшей команды.