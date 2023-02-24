Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о завершении международной карьеры Серхио Рамоса.

36-летний центральный защитник больше не будет приглашаться в сборную Испании, поскольку не входит в планы наставника Луиса де ла Фуэнте.

«Возраст не имеет никакого значения, если игрок хорош, – считает Анчелотти. – Ты не будешь играть в 17 лет, если не находишься на должном уровне, и то же самое касается футболистов, которым по 35-36 лет. Буффон играл на высочайшем уровне и в 17, и в 40 лет, потому что был хорош. Так же было и с Мальдини: в 39 лет он тренировался всего раз в неделю, но всё равно выходил на поле, потому что превосходил других», – поведал на пресс-конференции Анчелотти.