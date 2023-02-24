Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании

24 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.80 X 3.55 2 4.80
Через 19 ч. 11 мин.

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о завершении международной карьеры Серхио Рамоса.

36-летний центральный защитник больше не будет приглашаться в сборную Испании, поскольку не входит в планы наставника Луиса де ла Фуэнте.

«Возраст не имеет никакого значения, если игрок хорош, – считает Анчелотти. – Ты не будешь играть в 17 лет, если не находишься на должном уровне, и то же самое касается футболистов, которым по 35-36 лет. Буффон играл на высочайшем уровне и в 17, и в 40 лет, потому что был хорош. Так же было и с Мальдини: в 39 лет он тренировался всего раз в неделю, но всё равно выходил на поле, потому что превосходил других», – поведал на пресс-конференции Анчелотти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джанлуиджи Буффон Серхио Рамос Сборная Испании Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эльче Эльче
Бетис Бетис
2
3
3.05 3.30 2.47
Видео
25.02.23 в 16:00
Эспаньол Эспаньол
Мальорка Мальорка
2.47 2.85 3.50
Видео
25.02.23 в 18:15
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.95 3.05 2.70
Видео
25.02.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.91 3.70 4.00
Видео
25.02.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.15 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
01:06 · Испания. Ла Лига
«Бетис» забил победный гол на 90-й минуте в матче с 4 пенальти и 3 удалениями
00:33 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» выкупит Фелиша»
00:24 · Испания. Ла Лига
Облак: «Мы играем лучше, чем в начале сезона и прибавляем»
00:15 · Испания. Ла Лига
Касильяс прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
24 Февраля
23:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
23:52 · Испания. Ла Лига
Тчуамени победил грипп и готов вернуться на поле
23:16 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Реал» попал в точку, сделав ставку на Винисиуса»
23:14 · Испания. Ла Лига
Восстановление Педри проходит с опережением
22:51 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Фати после травмы
22:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о травме Фати, полученной на тренировке
22:16 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 25 февраля 2023
22:16 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» считают Клоппа вероятным сменщиком Анчелотти слухи
22:08 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Меня не волнует, что кто-то сомневается в эффективности моего дуэта с Модричем»
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
21:36 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире»
Все новости
Рекомендуем