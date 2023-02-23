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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба и Родриго сегодня не тренировались с «Реалом»

23 Февраля 2023 • 15:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Два футболиста мадридского «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку команды. Речь идёт о защитнике Давиде Алабе, а также о нападающем Родриго. Оба футболиста вышли в основном составе в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который «Реал» выиграл 5:2.

По информации от Madrid Xtra, Родриго и Алаба не были замечены на сегодняшней тренировке «Реала». Напомним, Давид был заменён в первом тайме матча с «Ливерпулем», уступив своё место на поле Начо Фернандесу. Что касается Родриго, бразилец покинул поле на 81-й минуте.

Напомним, уже послезавтра «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» предстоит сыграть в дерби с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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