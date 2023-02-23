Алаба и Родриго сегодня не тренировались с «Реалом»

Два футболиста мадридского «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку команды. Речь идёт о защитнике Давиде Алабе, а также о нападающем Родриго. Оба футболиста вышли в основном составе в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который «Реал» выиграл 5:2.

По информации от Madrid Xtra, Родриго и Алаба не были замечены на сегодняшней тренировке «Реала». Напомним, Давид был заменён в первом тайме матча с «Ливерпулем», уступив своё место на поле Начо Фернандесу. Что касается Родриго, бразилец покинул поле на 81-й минуте.

Напомним, уже послезавтра «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» предстоит сыграть в дерби с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании.