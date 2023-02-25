Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен».

Слухи неоднократно связывали 22-летнего бразильца с парижским грандом, в то время как Килиан Мбаппе, по слухам, остаётся на радарах «сливочных». Как отмечает Goal, если «Реалу» всё же удастся оформить подписание француза, «ПСЖ» займётся трансфером Винисиуса, которому будет предложена ключевая роль в проекте.

Трансферная стоимость нынешней звезды «Реала» и сборной Бразилии оценивается экспертами Transfermarkt в 120 млн евро. В текущем сезоне игрок отметился 18 голами и девятью ассистами в 35 матчах за мадридцев.