​«Атлетико» подаст апелляцию на удаление Корреа

В субботу в испанской Ла Лиге проходило мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». Примерно в средине второго тайма «матрасники» остались в меньшинстве после удаления Анхеля Корреа за удар соперника локтем не в борьбе за мяч. В «Атлетико» считают решение о красной карточке чрезмерным, поэтому клуб подаст апелляцию. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Согласно регламенту, Анхель Корреа после этой красной карточки пропустит как минимум два матча. «Атлетико» постарается этого не допустить.

Напомним, что матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился вничью со счётом 1:1.