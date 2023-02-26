Отец нападающего «Реала» Альваро Родригеса: «Я плакал, когда он забил «Атлетико»

Отец нападающего мадридского «Реала» Альваро Родригеса высказался после дебютного гола своего сына.

18-летний уругваец принёс ничью «сливочным» в мадридском дерби против «Атлетико» (1:1), отличившись на 85-й минуте вскоре после выхода на замену.

«Когда Альваро забил, я начал плакать. Прямо сейчас исполняется его мечта – он всегда стремился к этому. Помню, как в детстве он плакал всякий раз, когда «Реал» проигрывал «Барселоне», – рассказал в интервью Tiempo de Juego отец форварда.

Альваро Родригес провёл всего три матча за первую команду «сливочных», отметившись голом и ассистом. По словам Карло Анчелотти, в следующем сезоне игрок будет переведён в основной состав.