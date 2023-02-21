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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от трансфера Альваро Родригеса, когда игрок выступал за «Жирону»

21 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес ранее мог оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от журналиста Марио Кортеханы, когда футболист находился в академии «Жироны», скауты «сине-гранатовых» просматривали форварда, но в итоге пришли к выводу, что у него нет ДНК «Барселоны».

Напомним, на прошлых выходных Родригес дебютировал в чемпионате Испании за мадридский «Реал», выйдя на замену в матче против «Осасуны». Появившись на поле на 88-й минуте, Альваро успел отметиться голевой передачей на Марко Асенсио. «Реал» в итоге одержал выездную победу 2:0.

Отметим, что 18-летний Родригес может играть как на позиции левого вингера, так и в центре нападения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Альваро Родригес
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