Родриго выбыл из строя на 10 дней

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не поможет своей команде в ближайшие 10 дней. По информации от журналиста Серхи Валентина в социальных сетях, бразилец получил небольшую травму.

Напомним, Родриго ранее отыграл 81 минуту в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде». Из-за травмы бразилец будет вынужден пропустить два важнейших матча «Реала» – мадридское дерби с «Атлетико» и поединок с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне Родриго отметился четырьмя голами и пятью ассистами в испанской Ла Лиге. В Лиге чемпионов бразилец записал на свой актив три гола и два ассиста.