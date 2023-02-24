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Чемпионат Италии. Серия А

Марсело: «Моуринью превратил меня в более агрессивного игрока»

24 Февраля 2023 • 12:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о лучших тренерах, под руководством которых ему удалось поработать в «королевском клубе».

«Лучшие тренеры? Мне очень понравились разговоры с Моуринью. Он помог мне стать более агрессивным и сражаться за каждый мяч. Зидан сделал всю команду счастливой, а в Анчелотти мне нравилось то, что он спокойно ко всему относился», – заявил Марсело в интервью Diario AS.

Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В данный момент португальский специалист работает в «Роме», где проводит свой второй сезон. Марсело сейчас находится на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Марсело Жозе Моуринью
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