Марсело: «Моуринью превратил меня в более агрессивного игрока»

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о лучших тренерах, под руководством которых ему удалось поработать в «королевском клубе».

«Лучшие тренеры? Мне очень понравились разговоры с Моуринью. Он помог мне стать более агрессивным и сражаться за каждый мяч. Зидан сделал всю команду счастливой, а в Анчелотти мне нравилось то, что он спокойно ко всему относился», – заявил Марсело в интервью Diario AS.

Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В данный момент португальский специалист работает в «Роме», где проводит свой второй сезон. Марсело сейчас находится на правах свободного агента.