Облак: «Не удивлюсь, если в следующем матче с «Реалом» нашего игрока удалят ещё до начала»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мыслями о судействе в дерби с «Реалом».

На 64-й минуте встречи на «Сантьяго Бернабеу» с поля был удалён Анхель Корреа. Оставшись вдесятером, «матрасники» смогли выйти вперёд на 78-й минуте, но не удержали победный счёт – 1:1. Примечательно, что в осеннем матче первого круга, который завершился победой «Реала» со счётом 2:1, «Атлетико» также остался в меньшинстве.

«В последнее время мы постоянно доигрываем матчи вдесятером, когда приезжаем на этот стадион. Не удивлюсь, если в следующий раз судья удалит кого-то из наших игроков ещё до начала игры», – заявил в послематчевом интервью Облак.