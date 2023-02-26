Симеоне – о ничьей с «Реалом»: «Есть ощущение потерянных очков»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о матче с «Реалом» (1:1).

Гости «Сантьяго Бернабеу» едва не добыли победу, играя в меньшинстве с 64-й минуты, однако «сливочные» ушли от поражения на 85-й минуте.

«Есть ощущение потерянных очков, хоть мы и остались вдесятером. Мы были близки к победе, но «Реал» традиционно силён в концовках матчей благодаря вере в себя, что в итоге и сказалось. В первом тайме мы не сразу оправились после травмы Рейнилду, который, к сожалению, выбыл надолго, а затем нам пришлось приходить в себя после этого удаления. Уверен, наши болельщики покидают стадион с чувством гордости», – высказался Симеоне на пресс-конференции.