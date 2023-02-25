Хименес: «Мы хорошо сыграли в меньшинстве»

В центральном матче двадцать третьего тура испанского чемпионата мадридский «Реал» не сумел переиграть земляков из «Атлетико». Оба гола матча были забиты уже после неоднозначного удаления Анхеля Корреа, в результате команды сыграли 1:1. Со стороны «матрасников» отличился Хосе Хименес, но вскоре именно он не удержал своего игрока и «Реал» сравнял счет. Хименес прокомментировал итоги игры.

- После замены мы не разобрались, кто кого берет и Альваро забил нам. Они сравняли счет. Это была сложная игра. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, - заявил Хосе Хименес, автор гола «Атлетико».