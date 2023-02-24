Анчелотти: «Мы готовы к матчу с «Атлетико», у нас хорошее настроение после Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от мадридского дерби с «Атлетико», которое пройдёт завтра на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, недавно «сливочные» обыграли «матрасников» на своём стадионе в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

«Мы готовы к матчу с «Атлетико», у нас хорошее настроение после Лиги чемпионов. «Атлетико» сейчас хорош, это будет особенная игра. Мы постараемся победить», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в середине недели «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 5:2 на выезде в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Отставание «королевского клуба» от «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 8 очков.