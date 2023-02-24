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Анчелотти: «Я понимаю, почему Начо недоволен»

24 Февраля 2023 • 15:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника Начо Фернандеса. Напомним, испанец склоняется к тому, чтобы покинуть «королевский клуб» в конце сезона на правах свободного агента.

«Я понимаю, почему Начо недоволен. Тем не менее, я нахожусь здесь не для того, чтобы делать игроков счастливыми. Я здесь для того, чтобы «Реал» Мадрид победил. Мне жаль это говорить. Я лишь хочу, чтобы болельщики и руководство были довольны. Завтрашний матч с «Атлетико»? Начо выйдет в старте и сыграет левого защитника», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Начо Фернандес
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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