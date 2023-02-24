Анчелотти: «Я понимаю, почему Начо недоволен»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника Начо Фернандеса. Напомним, испанец склоняется к тому, чтобы покинуть «королевский клуб» в конце сезона на правах свободного агента.

«Я понимаю, почему Начо недоволен. Тем не менее, я нахожусь здесь не для того, чтобы делать игроков счастливыми. Я здесь для того, чтобы «Реал» Мадрид победил. Мне жаль это говорить. Я лишь хочу, чтобы болельщики и руководство были довольны. Завтрашний матч с «Атлетико»? Начо выйдет в старте и сыграет левого защитника», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.