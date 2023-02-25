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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» довольны выступлениями Рюдигера в последнем месяце

25 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать
Реал Мадрид
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Через 4 ч. 33 мин.

В «Реале» постепенно меняют мнение относительно центрального защитника Антонио Рюдигера. По информации от Diario AS, руководство начинает проникаться доверием к футболисту сборной Германии.

Рюдигер начал сезон не очень убедительно, но зато в последний месяц Антонио показал прогресс. Клуб считает, что для защитника прошёл период адаптации, так как теперь он начинает демонстрировать свои оптимальные кондиции.

Напомним, Рюдигер присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента из лондонского «Челси» перед стартом нынешнего сезона. На счету Антонио один гол в девятнадцати поединках чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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