В «Реале» довольны выступлениями Рюдигера в последнем месяце

В «Реале» постепенно меняют мнение относительно центрального защитника Антонио Рюдигера. По информации от Diario AS, руководство начинает проникаться доверием к футболисту сборной Германии.

Рюдигер начал сезон не очень убедительно, но зато в последний месяц Антонио показал прогресс. Клуб считает, что для защитника прошёл период адаптации, так как теперь он начинает демонстрировать свои оптимальные кондиции.

Напомним, Рюдигер присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента из лондонского «Челси» перед стартом нынешнего сезона. На счету Антонио один гол в девятнадцати поединках чемпионата Испании.