Родриго: «Лига чемпионов – в ДНК «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился своими эмоциями от выступлений в Лиге чемпионов. Напомним, завтра «королевский клуб» продолжит защищать свой титул, сыграв в первом матче ⅛ финала против «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Я чувствую волнение, когда слышу гимн Лиги чемпионов. Этот турнир находится в ДНК у нашей команды. Именно поэтому клуб за свою историю 14 раз становился обладателем трофея», – цитирует Родриго DIario AS.

Бразилец в нынешнем сезоне записал на свой актив 4 гола и 5 результативных передач в чемпионате Испании. Напомним, в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» обыграл как раз «Ливерпуль» со счётом 1:0 в Париже.